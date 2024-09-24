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16:21, 24 сентября 2024Путешествия

Авиакомпания устроила пассажирам «адский перелет» из-за неработающих туалетов

Самолет вернулся в аэропорт вылета через девять часов из-за сломанных туалетов

Фото: supakitswn / Shutterstock / Fotodom

Пассажиры авиакомпании American Airlines провели девять часов в воздухе, прежде чем вернуться в аэропорт вылета из-за неработающих туалетов. Об этом одна из пассажирок Джиммин Ли рассказала в соцсетях, на ее публикацию обратило внимание издание Daily Mail.

Нештатная ситуация возникла на рейсе из Далласа в Сеул 7 сентября. Как пишет таблоид, авиакомпания устроила клиентам «адский перелет». Самолет пересек территорию США и часть Тихого океана, однако через пять часов пути экипажу пришлось вернуться в американский город.

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Причиной стали сломанные туалеты. Как отметила Ли, пилот даже спросил, не найдется ли у пассажиров крестовой отвертки для починки оборудования. Отмечается, что в общей сложности самолет провел в воздухе девять часов.

Другой пассажирский самолет авиакомпании Norwegian сменил курс и совершил экстренную посадку на незапланированном аэродроме. Причиной послужил отказ жизненно важного прибора.

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      Мария Борисова
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