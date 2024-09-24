Авианосец США отправился на Ближний Восток

Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» отправился на Ближний Восток

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США «Гарри Трумэн» отправился на Ближний Восток во главе ударной авианосной группы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Авианосец типа "Нимиц" "Гарри Трумэн" покинул базу ВМС в Норфолке 23 сентября для проведения запланированного развертывания», — передает командование американских ВМС.

Корабль направится в акваторию Красного моря, откуда уже возвращается авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», указали в штабе.

Ранее стало известно, что американский авианосец «Джордж Буш» получил первый в мире центр управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).