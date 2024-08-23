Американский авианосец поуправляет дронами Stingray

Авианосец ВМС США «Джордж Буш» получил первый в мире центр управления БПЛА

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США «Джордж Буш» получил первый в мире центр управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Defense News.

Представители Командования авиационных систем ВМС США (NAVAIR) сообщили, что центр строили во время ремонтных работ на авианосце. Диспетчерский пункт оснащен системой управления палубными БПЛА, которая имеет решающее значение для применения дронов-заправщиков MQ-25 Stingray. Испытания центра пройдут в начале 2025 календарного года, а с 2025 финансового года подобные пункты будут ставить на другие авианосцы.

Отмечается, что создание пункта управления — это последний шаг перед поступлением Stingray на вооружение флота. Новый дрон позволит авиационному крылу корабля дольше находиться в воздухе. Помимо Stingray, центр управления позволит работать с другими дронами.

В сентябре компания Boeing показала первый предсерийный образец дрона MQ-25 Stingray. Всего в рамках программы могут создать 76 аппаратов.