В США показали предсерийный дрон-заправщик Stingray

The Drive: Boeing показала предсерийный образец дрона-заправщика MQ-25 Stingray

Американская компания Boeing показала первый предсерийный образец дрона-заправщика MQ-25 Stingray, который разрабатывают для Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом пишет The Drive.

Компания опубликовала видео, демонстрирующее транспортировку фюзеляжа беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с производственной линии в помещение, где MQ-25 будет проходить статические испытания. В Boeing отметили, что на ролике показан первый из девяти образцов, которые будут испытаны. В дальнейшем аппараты пройдут испытания на усталость, которые позволят оценить образование микротрещин в корпусе.

В рамках программы MQ-25 хотят создать 76 летательных аппаратов, включая четыре опытных образца и три демонстрационных изделия. Эксплуатацию MQ-25 планировали начать в 2025 году, но из-за задержек в постройке аппаратов ввод в эксплуатации перенесли на 2026 год.

MQ-25 предназначены для дозаправки палубных самолетов, включая F/A-18E/F Super Hornet, в воздухе. Также дроны смогут выполнять разведывательные задачи.

В августе издание Defense News писало, что искусственный интеллект поуправлял полетом американского беспилотника XQ-58A Valkyrie. Полет над авиабазой ВВС США Эглин, который состоялся 25 июля, продлился три часа.