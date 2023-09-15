Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:51, 15 сентября 2023Наука и техника

В США показали предсерийный дрон-заправщик Stingray

The Drive: Boeing показала предсерийный образец дрона-заправщика MQ-25 Stingray

Фото: Boeing

Американская компания Boeing показала первый предсерийный образец дрона-заправщика MQ-25 Stingray, который разрабатывают для Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом пишет The Drive.

Компания опубликовала видео, демонстрирующее транспортировку фюзеляжа беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с производственной линии в помещение, где MQ-25 будет проходить статические испытания. В Boeing отметили, что на ролике показан первый из девяти образцов, которые будут испытаны. В дальнейшем аппараты пройдут испытания на усталость, которые позволят оценить образование микротрещин в корпусе.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В рамках программы MQ-25 хотят создать 76 летательных аппаратов, включая четыре опытных образца и три демонстрационных изделия. Эксплуатацию MQ-25 планировали начать в 2025 году, но из-за задержек в постройке аппаратов ввод в эксплуатации перенесли на 2026 год.

MQ-25 предназначены для дозаправки палубных самолетов, включая F/A-18E/F Super Hornet, в воздухе. Также дроны смогут выполнять разведывательные задачи.

В августе издание Defense News писало, что искусственный интеллект поуправлял полетом американского беспилотника XQ-58A Valkyrie. Полет над авиабазой ВВС США Эглин, который состоялся 25 июля, продлился три часа.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Названа цель визита Суровикина в Алжир

    Штукатурка с потолка общежития в Петербурге обрушилась на студентку

    Вор в законе Гия Свердловский урегулировал конфликт уральских коммерсантов

    В США показали предсерийный дрон-заправщик Stingray

    Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне

    В США высказались о свободе Киева в вопросе выбора целей для ударов

    Находящегося в розыске россиянина задержали с арсеналом оружия

    Пассажир московского метро разбил ногой турникет и попал на видео

    Врач перечислил способы предотвращения появления оскомины на зубах

    Все ближайшие концерты Игоря Николаева отменены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости