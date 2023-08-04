Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ

ВВС США: полетом беспилотника XQ-58A Valkyrie поуправлял ИИ

Полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) XQ-58A Valkyrie («Валькирия») поуправлял искусственный интеллект (ИИ). Об этом со ссылкой на Исследовательскую лабораторию Военно-воздушных сил (ВВС) США сообщает Defense News.

Полет БПЛА над авиабазой Эглин ВВС в американском штате Флорида состоялся 25 июля и продлился три часа.

Издание пишет, что отработка алгоритмов управления БПЛА потребовала миллионы часов компьютерных симуляций. «Искусственный интеллект будет критическим элементом будущих боевых действий и скорости, с которой нам придется понимать оперативную картину и принимать решения», — сказал бригадный генерал Скотт Кейн.

В мае издание The Drive со ссылкой на компанию Kratos сообщило, что беспилотник XQ-58A Valkyrie — перспективный ведомый истребителя пятого поколения F-35 Lightning II — будет использоваться Военно-морскими силами США, в частности, для задач радиоэлектронной борьбы.

В марте 2021 года XQ-58A Valkyrie впервые выпустил из внутреннего отсека свой ведомый дрон Air-Launched, Tube-Integrated, Unmanned System 600 (ALTIUS 600).