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В армии США поуправляли роем «убийц» из 28 дронов

The Drive: армия США поуправляла роем «убийц» из 28 дронов ALTIUS 600

Кадр: U.S. Army

В ходе испытаний, проведенных в апреле армией США на полигоне Дагвей в штате Юта, один оператор поуправлял роем «убийц» из 28 дронов. О подробностях мероприятия рассказывает The Drive.

Согласно изданию, беспилотники запускались с самолетов и наземных установок в четыре подхода по семь аппаратов. Собираемая датчиками дронов информация о наземных позициях условного противника передавалась вертолету UH-60 Black Hawk, с которого согласно плану в район операции должен быть высажен штурмовой десант. После разведки беспилотники перешли к «тактике стимуляции, охоты, уничтожения и оценки».

В качестве беспилотников использовались аппараты Air-Launched, Tube-Integrated, Unmanned System 600 (ALTIUS 600), масса которых в зависимости от полезной нагрузки варьируется от 9 до 12 килограммов. Дальность полета беспилотников не превышает 450 километров. В воздухе ALTIUS 600 способны находится не менее четырех часов.

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Ожидается, что вертолет, который армия США планирует получить в рамках программы Future Attack Recon Aircraft (FARA), будет взаимодействовать с подобными роями беспилотников.

В марте 2021 года малозаметный беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, который заявляется в качестве потенциального ведомого истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, впервые выпустил из внутреннего отсека свой ведомый дрон ALTIUS 600.

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Иван Потапов
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