Бастующие сотрудники Boeing отказались от соглашения с руководством

Сотрудники Boeing отказались от предложения поднять зарплаты на 30 %

Бастующие механики Boeing отказались от соглашения с руководством. Работников не устроили предложенные условия, сообщает РИА Новости.

Сотрудники одного из крупнейших производителей самолетов требовали повышения зарплат на 40 процентов в течение следующих трех лет. Компания в свою очередь пообещала поднять зарплаты на 30 процентов за четыре года, однако удвоить текущие бонусы. Сторонам не удалось прийти к соглашению и руководство компании отказалось от дальнейшего обсуждения.

Конфликт между сотрудниками и руководством разгорелся спустя несколько недель после того, как Boeing возглавил Келли Ортберг. Он должен решить многочисленные проблемы, среди которых — инцидент с дверью почти нового 737 MAX, которая в январе 2024-го отвалилась в процессе полета. Лайнер выпустил именно тот завод, где началась забастовка.

Как отмечают источники, забастовка уже замедлила производство самолетов, она будет стоить Boeing миллиардов долларов. Из-за забастовки рабочих компания решила отправить десятки тысяч сотрудников в неоплачиваемые отпуска, и производство самого продаваемого самолета 737, а также широкофюзеляжных самолетов 777 и 767 пришлось поставить на паузу.

Согласно прогнозам экспертов, международное рейтинговое агентство Moody's может снизить кредитный рейтинг Boeing до «мусорного». Эксперты опасаются, что массовая забастовка работников компании может нарушить восстановление бизнеса в сегменте гражданских самолетов и негативно отразиться на ее денежном потоке.