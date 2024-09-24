Байден обсудит с Зеленским возможность снятия запрета на нанесение ударов вглубь России

Белый дом: Байден обсудит с Зеленским снятие запрета на удары вглубь России

Президент США Джо Байден намерен обсудить вопрос о возможности снятия запрета на нанесение ударов вглубь России со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Как подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, на сегодняшний день США сохраняют запрет на удары Вооруженных сил Украины американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Там добавили, что Байден не менял своего решения.

«Наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России», — пояснил Кирби.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разрешение на удары поставленным Киеву оружием вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение НАТО в украинский конфликт.