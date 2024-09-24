Байден поручил подготовить окончательное предложение сделки по Газе

NBC News: Байден поручил подготовить лучшее предложение для сделки по Газе

Президент США Джо Байден поручил администрации подготовить окончательное предложение для сделки по остановке боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«В этом месяце президент Джо Байден поручил своей администрации подготовить и представить лучшее и окончательное предложение для сделки по прекращению огня и освобождению заложников», — утверждается в публикации.

По данным источников из числа американских чиновников, США намерены представить свой проект сделки на фоне 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, так как «мир следит за событиями в ООН в Нью-Йорке». Это, по мнению американских властей, поможет призвать стороны конфликта к одобрению предложенной сделки.

При этом в сообщении канала отмечается, что Байден не планирует встречаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях сессии Генассамблеи. Кроме того, США, под данным источников, не осведомлены о планах Израиля в его конфликте с ливанским шиитским движением «Хезболла».

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что Байден захотел войти в историю как «миротворец», заключив сделку по прекращению огня в Газе.