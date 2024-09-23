Байден захотел стать миротворцем

Politico: Байден захотел заключить сделку по Газе и запомниться миротворцем

Президент США Джо Байден захотел войти в историю в качестве «миротворца», заключив сделку по прекращению огня и возвращению заложников в секторе Газа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Байден сообщил своим советникам по национальной безопасности, что заключение сделки по Газе стало его главным внешнеполитическим приоритетом до конца срока полномочий (...) Он считает, что, достигнув соглашения, он войдет в историю как миротворец, а также поможет своей преемнице, кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис, выиграть выборы», — передает издание.

Однако авторы материала отметили, что у плана американского лидера «есть проблемы», которые заключаются в отсутствии согласия Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС относительно нескольких пунктов сделки. Также чиновники из администрации Байдена «скептически отнеслись» к тому, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, так как обе стороны конфликта «не проявляют должного стремления к этому».

2 сентября Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для того, чтобы достичь заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.