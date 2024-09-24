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19:34, 24 сентября 2024Мир

Байден ушел от ответа на вопрос о готовности США к войне с Россией

Байден не ответил на вопрос о готовности США к возможной войне с Россией

Фото: Mike Segar / Reuters

Президент США Джо Байден не ответил на вопрос РИА Новости о готовности его страны к возможной войне с Россией.

По данным агентства, американскому лидеру был задан вопрос о том, готовы ли США воевать с Россией на фоне возможного получения Украиной разрешения бить вглубь России американским дальнобойным оружием.

Ранее Байден сообщил, что США не прекратят оказывать поддержку Украине.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что разрешение на удары поставленным Киеву оружием вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение НАТО в украинский конфликт.

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      Елизавета Мытарева
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