Белорусский наемник заочно предстанет перед судом за боевые действия на стороне ВСУ

Прокуратура ДНР направила в суд дело наемника из Белоруссии Думбляускаса

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело 21-летнего наемника из Белоруссии Александра Думбляускаса, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по его делу. Гражданина Республики Беларусь заочно обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

По версии следствия, с февраля 2022 года по июль 2024 года Думбляускас участвует в боевых действиях в составе полка имени Кастуся Калиновского. За этот период он получил вознаграждение в сумме, эквивалентной двум миллионам рублей.

Думбляускас объявлен в международный розыск, он заочно арестован. Его дело рассмотрит по существу Верховный суд ДНР.

Ранее 24 сентября этот суд вынес заочный приговор 49-летнему гражданину Латвии Юрису Юрашсу за наемничество. Ему назначили 17 лет колонии.