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09:55, 24 сентября 2024Силовые структуры

Наемника из Латвии заочно осудили в России на 17 лет

В ДНР заочно осудили на 17 лет гражданина Латвии Юрашса за наемничество и фейки

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 49-летнего гражданина Латвии Юриса Юрашса за наемничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Иностранца признали виновным по статям 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») и 207.3 («Распространение ложной информации о Вооруженных силах России») УК РФ.

Следствие и суд установили, что с сентября 2022-ого по июнь 2024 года Юрашс участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. За это он получил вознаграждение эквивалентное более двум миллионам рублей. Помимо этого, в апреле 2022 года мужчина разместил в интернете пост, содержащий фейки о действиях российских военных в Буче и Ирпени. То же он рассказал в интервью «Радио Свобода Украина» (признано иноагентом и нежелательной организацией).

Ранее сообщалось, что Верховный суд в ДНР заочно приговорил наемника из Латвии к 14 годам колонии.

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      Илона Палей
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