Беспилотник ВСУ сбит над российским регионом

Дрон ВСУ сбит над Курской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 7:00 мск.

В Минобороны отметили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

В ночь на 24 сентября ВСУ атаковали беспилотниками три российских региона. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями.