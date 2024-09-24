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08:40, 24 сентября 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбит над российским регионом

Дрон ВСУ сбит над Курской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 7:00 мск.

В Минобороны отметили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

В ночь на 24 сентября ВСУ атаковали беспилотниками три российских региона. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями.

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      Алан Босиков
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