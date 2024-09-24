Безработный россиянин с ножом набросился на руководителя Центра занятости

Под Саратовом безработный мужчина с ножом напал на директора Центра занятости

Под Саратовом безработный 41-летний местный житель с ножом набросился на руководителя Центра занятости Дмитрия Ширшова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, он пришел в Центр занятости с требованием назначить ему пособие по безработице. Получив отказ, он пошел к директору учреждения. Придя к Ширшову, злоумышленник достал нож и напал на него.

Ширшов получил ранение и был госпитализирован. В больнице его прооперировали. Сейчас его здоровью ничто не угрожает. Нападавшего оперативно задержали.

Ранее сообщалось, что житель Донецка напал с ножом на прохожих. Его задержали прибывшие на место полицейские.