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16:14, 24 сентября 2024Силовые структуры

Безработный россиянин с ножом набросился на руководителя Центра занятости

Под Саратовом безработный мужчина с ножом напал на директора Центра занятости

Фото: Alexey Lysenko / Shutterstock / Fotodom

Под Саратовом безработный 41-летний местный житель с ножом набросился на руководителя Центра занятости Дмитрия Ширшова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, он пришел в Центр занятости с требованием назначить ему пособие по безработице. Получив отказ, он пошел к директору учреждения. Придя к Ширшову, злоумышленник достал нож и напал на него.

Ширшов получил ранение и был госпитализирован. В больнице его прооперировали. Сейчас его здоровью ничто не угрожает. Нападавшего оперативно задержали.

Ранее сообщалось, что житель Донецка напал с ножом на прохожих. Его задержали прибывшие на место полицейские.

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      Анна Габай
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