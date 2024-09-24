Бортпроводник подал в суд на авиакомпанию из-за бутерброда

New York Post: бортпроводник Delta подал в суд на авиакомпанию из-за бутерброда

Бортпроводник израильского происхождения подал в суд на американскую авиакомпанию Delta Air Lines, обвинив ее в дискриминации по религиозному признаку. Подробностями поделился портал New York Post.

44-летний Саси Шева из Калифорнии проработал в Delta 2,5 года, а потом заявил, что компания нарушает права евреев и израильтян. В материалах федерального суда указано, что в июле 2022 года работодатель предоставил Шеве бутерброд с ветчиной. При этом в своем профиле сотрудник четко указал, что является вегетарианцем и употребляет только кошерные продукты.

Кроме того, в октябре того же года авиакомпания не разрешила Шеве взять выходной в Йом-кипур — самый важный праздник у иудеев. Результаты судебного разбирательства пока неизвестны.

Тем временем более четверти россиян заявили, что сталкиваются с дискриминацией на работе. Чаще всего предвзятое отношение чувствуют специалисты, занятые в сфере финансов, строительстве и промышленности.