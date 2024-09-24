Раскрыта доля сталкивающихся с дискриминацией на работе россиян

РИА Новости: 27 процентов россиян сталкивались на работе с дискриминацией

В 2024 году с дискриминацией на работе сталкивались в общей сложности 27 процентов россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Исследование проводилось с 9 по 22 сентября 2024 года. В опросе приняли участие в общей сложности 2,1 тысячи россиян по всей стране в возрасте от 25 до 55 лет. По его итогам выяснилось, что с предвзятым отношением коллег на работе чаще всего сталкивались граждане, занятые в сфере финансов, строительстве и промышленности, пояснили эксперты.

Чаще всего причиной дискриминации респонденты назвали возраст — такой ответ дали 54 процента опрошенных. Еще 27 процентов граждан раскрыли, что сталкивались с предвзятым отношением коллег из-за своего семейного положения. В свою очередь, 26 процентов признались, что поводом для дискриминации стали их пол и внешность (26 процентов), 25 процентов — ограничения по здоровью, 22 процента — социальное положение. В меньшей степени россияне сталкивались с предвзятым отношением коллег из-за своей национальности (13 процентов), политических (10 процентов) и религиозных (7 процентов) убеждений.

Ранее издание РБК Life сообщило, что с гендерной дискриминацией при трудоустройстве или непосредственно на самой работе сталкивались в общей сложности 26 процентов россиян. При этом больше внимания подобной проблеме уделяют женщины — 30 против 19 процентов среди мужчин. Россиянок больше всего беспокоят наличие в компаниях невидимых барьеров, препятствующих подниматься выше определенного уровня в должностной иерархии. Кроме того, их не устраивают частые расспросы коллег о планах на декрет и уже родившихся детях.