В России бывшего начальника отдела полиции осудили за разглашение гостайны

Экс-полицейский из Ростова-на-Дону получил условный срок за разглашение гостайны

Ростовский областной суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции Андрея Канюка, причастного к разглашению государственной тайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по региону.

По данным ведомства, в октябре 2022 года начальник оперативно-разыскного отдела оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД, находясь на рабочем месте, передал содержащие гостайну сведения жителю Ростова-на-Дону, не имеющего допуска к таким данным. Уточняется, что речь идет о сводках под грифом «секретно», полученных в результате проведения мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В дальнейшем по сведениям, полученным от подполковника полиции, ростовчанин подготовил электронный образ справки-анализа и передал его Канюку для приобщения к материалам дела.

Бывшего полицейского признали виновным по части 1 статьи 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ и приговорили к одному году лишения свободы условно.

Ранее в Челябинской области сотрудники УФСБ пресекли разглашение государственной тайны в правоохранительных органах.