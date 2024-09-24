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13:01, 24 сентября 2024Силовые структуры

В России бывшего начальника отдела полиции осудили за разглашение гостайны

Экс-полицейский из Ростова-на-Дону получил условный срок за разглашение гостайны

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Ростовский областной суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции Андрея Канюка, причастного к разглашению государственной тайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по региону.

По данным ведомства, в октябре 2022 года начальник оперативно-разыскного отдела оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД, находясь на рабочем месте, передал содержащие гостайну сведения жителю Ростова-на-Дону, не имеющего допуска к таким данным. Уточняется, что речь идет о сводках под грифом «секретно», полученных в результате проведения мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В дальнейшем по сведениям, полученным от подполковника полиции, ростовчанин подготовил электронный образ справки-анализа и передал его Канюку для приобщения к материалам дела.

Бывшего полицейского признали виновным по части 1 статьи 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ и приговорили к одному году лишения свободы условно.

Ранее в Челябинской области сотрудники УФСБ пресекли разглашение государственной тайны в правоохранительных органах.

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      Олеся Мицкевич
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