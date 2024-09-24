Бывший муж Алсу нашел адвокатов в Лондоне

Бывший муж Алсу нанял лондонских адвокатов для защиты от иска певицы

Бывший муж певицы Алсу решил нанять адвокатов в Лондоне, чтобы защититься от иска артистки. Об этом сообщает Life со ссылкой на звездного адвоката Александра Добровинского.

По словам юриста, Алсу решила судиться с бывшим мужем Яном Абрамовым в Великобритании, так как имеет британский паспорт.

«Я подбирал команду адвокатов для защиты от необоснованных притязаний Алсу, связался с коллегами в Лондоне. В нынешней ситуации не так много желающих представлять интересы россиянина против гражданки Великобритании», — заявил Добровинский.

Ранее стало известно, что певица решила судиться с бывшим мужем за проданный в Лондоне пентхаус.