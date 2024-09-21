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13:27, 21 сентября 2024Экономика

Алсу решила судиться с бывшим мужем за проданный пентхаус в Лондоне

Shot: Алсу намерена отсудить у экс-супруга деньги от продажи пентхауса в Лондоне

Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ

Певица Алсу собирается судиться с экс-супругом, бизнесменом Яном Абрамовым за проданный пентхаус в Лондоне. О намерениях артистки стало известно Telegram-каналу Shot.

Продажа состоялась 8-9 лет назад, когда Алсу и Абрамов состояли в браке. Сумма сделки составила восемь миллионов фунтов стерлингов. Часть выручки отошла певице, деньги были получены за пределами Великобритании. Теперь же после развода звезда решила претендовать на всю сумму сделки. За это время апартаменты подорожали еще на семь миллионов фунтов.

На каком основании Алсу будет добиваться пересмотра сделки, пока не сообщается. По словам адвоката бывшего мужа артистки Александра Добровинского, юристы могут воспользоваться несколькими схемами. «Например, если недвижимость была подана по якобы заниженной цене, особенно если иск подается в недружественной к российским бизнесменам стране. К тому же изощренные адвокаты часто пробуют доказать, что деньги до адресата так не дошли», — пояснил Добровинский.

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Повестка в суд должна быть вручена Абрамову на территории Соединенного Королевства, иначе дело не будет рассмотрено в Лондонском суде. Сложившаяся ситуация напоминает Добровинскому обстоятельства дела «Березовский против Абрамовича». Так, в 2007 году Борис Березовский сумел законно вручить Роману Абрамовичу повестку в суд, бросив ее под ноги в магазине Hermes.

О разводе певицы и бизнесмена стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены Абрамова. Затем появилась информация о том, что артистка собирается провести раздел недвижимости и другого богатства в Лондоне. Эти сведения Алсу опровергла, обвинив адвоката бывшего мужа в желании «раздуть скандал».

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      Виктория Клабукова
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