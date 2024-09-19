Алсу обвинила адвоката экс-супруга в желании «раздуть скандал»

Певица Алсу опровергла планы заполучить имущество при помощи второго гражданства

Певица Алсу прокомментировала информацию о том, что она якобы планирует заполучить многомиллиардное совместно нажитое с бывшим мужем Яном Абрамовым имущество при помощи второго гражданства. Ее слова приводит Starhit.

«Меня удивляет непрофессионализм господина [адвоката Абрамова Александра] Добровинского, который берется комментировать абсолютно ложную информацию. Видимо, есть желание раздуть новый скандал и заработать на этом денег», — сказала исполнительница.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что артистка собирается провести раздел недвижимости и другого богатства в Лондоне. «Для меня это неожиданный ход, поскольку все перемещается в недружественную страну. Видимо, Алсу поняла, что здесь у нее шансов мало на раздел имущества, и она планирует подавать на раздел там. Конечно, британский суд встанет на сторону своей подданной», — заявлял Добровинский.