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10:53, 24 сентября 2024Бывший СССР

Бывший «народный губернатор» Донбасса рассказал о столкновении с «Бабой-ягой» на фронте

Бывший «народный губернатор» Губарев рассказал о работе дрона ВСУ «Баба-яга»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев рассказал о столкновении на фронте с дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга». Подробностями работы украинского беспилотника он поделился в своем Telegram-канале.

«"Баба-яга" несет три-четыре заряда, аналогичных 82-миллиметровому снаряду миномета. Заряды бывают кумулятивные, осколочно-фугасные и термические. Дрон прилетает ночью и с земли его видно крайне плохо. После этого зависает над целью и сбрасывает снаряды с поразительной точностью», — рассказал политик.

Он добавил, что беспилотник полностью уничтожил блиндаж его соединения, однако сами бойцы успели укрыться в окопе.

Ранее боец штурмовой группы «Тигр» добровольческого корпуса Южной группировки войск Вооруженных сил России с позывным Протас сравнил столкновение с дроном «Баба-яга» со встречей с медведем в лесу.

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      Глеб Палехов
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