Чиновник почти перестал появляться на работе и десять лет получал зарплату и премии

В Таиланде чиновник стал певцом в ночном клубе, но продолжил получать зарплату

Чиновника из Таиланда обвинили в коррупции, потому что он перестал ходить на работу, но при этом на протяжении десяти лет получал зарплату. Об этом пишет South China Morning Post.

Мужчина занимал должность в Департаменте по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий в провинции Ангтхонг в центральном Таиланде. По информации неназванного источника, чиновник еще около десяти лет назад почти перестал появляться в офисе, не отработав за это время ни одного дня целиком. Это якобы было связано с тем, что мужчина решил стать певцом и по ночам выступал в ночном клубе. После этого у него не хватало энергии полноценно исполнять обязанности на госслужбе.

Однако его поведение не привело ни к наказанию, ни к увольнению. Чиновник продолжил получать зарплату и премии. Время от времени его вызывали в офис для получения выговоров и подписания документов по просьбе мэра. Как выяснили местные журналисты, такая тактика используется, чтобы избежать проверок.

О вопиющем случае стало известно после того, как пост об этом был опубликован в блоге Watchdog — форуме, посвященном разоблачению правительственных правонарушений, который насчитывает 1,1 миллиона пользователей.

Согласно тайскому законодательству, чиновникам, замешанным в коррупции, грозит до десяти лет тюрьмы и штрафы до 20 тысяч батов (56,3 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что заместителя министра охраны природы и общественных служб Бразилии уволили после того, как жена уличила его в измене. Ссора супругов попала на видео, которое дошло до начальства мужчины.