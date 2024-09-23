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10:20, 23 сентября 2024Из жизни

Чиновника уличили в измене жене и уволили

В Бразилии чиновника уволили из-за измены жене

Кадр: Daily Mail

Заместителя министра охраны природы и общественных служб Бразилии уволили после того, как жена уличила его в измене. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные издания.

Чиновник по имени Марсело Серра собирался уезжать из отеля с любовницей, как вдруг рядом со служебной машиной появилась его жена. Она накричала на неверного мужчину и заявила, что он разрушил ей жизнь. Ссору супругов снял на видео один из очевидцев.

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Кадры стали распространяться в интернете и вскоре дошли до места работы чиновника. В мэрии определили, что машина, на которой Серра уехал с любовницей, принадлежит министерству охраны природы и общественных служб. «Использование служебных транспортных средств в личных целях категорически запрещено», — заявили представители мэрии после увольнения Серры. При этом они отметили, что не будут комментировать личную жизнь сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Китае у чиновницы Чжун Ян, осужденной за коррупцию, оказалось 58 любовников среди подчиненных. Она устраивала совместные командировки с особо приглянувшимися ей сотрудниками и заставляла их задерживаться на работе, чтобы получить возможность провести время наедине.

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      Юлия Юткина
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