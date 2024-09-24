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02:02, 24 сентября 2024Мир

Число ударов Израиля по Ливану раскрыли

ЦАХАЛ: израильские ВВС нанесли 1,3 тыс. ракетных ударов по объектам «Хезболлы»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли 1,3 тысячи ракетных ударов по объектам ливанского движения «Хезболла». Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, его слова приводит The Times of Israel.

Он отметил, что целью атак были «крылатые ракеты, которые могут достигать сотен километров, тяжелые ракеты с боеголовкой весом 1000 килограммов, ракеты средней дальности и беспилотные летательные аппараты».

Также Хагари заявил, что ЦАХАЛ предоставит данные о погибших в результате атак позднее. Он отметил, что эти данные связаны с «террористами, находившимися рядом с оружием».

«Впереди нас ждут трудные дни. Мы продолжаем концентрироваться на обороне и наступлении по всем фронтам», — резюмировал Хагари.

Несколькими днями ранее глава США Джо Байден заявил, что Штаты будут делать все возможное, чтобы предотвратить перерастание конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну.

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      Евгений Силаев
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