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23:06, 22 сентября 2024Мир

Байден заявил о попытках США предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке

Байден: США делают все возможное для предотвращения войны на Ближнем Востоке

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соединенные Штаты Америки будут делать все возможное, чтобы предотвратить перерастание конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну. Об этом заявил президент США Джо Байден, его цитирует ТАСС.

Американский лидер также выразил беспокойство из-за роста напряженности в регионе. «Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить разрастание войны. И мы продолжаем этого настойчиво добиваться», — подчеркнул Байден.

До этого официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что власти США не поддерживают и осуждают военные операции Израиля в секторе Газа и Ливане. Она также отметила, что США выступают против действий, которые могут помешать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика США на Ближнем Востоке в очередной раз провалилась. По ее словам, американские чиновники хаотично ездят по странам региона, пытаясь «хоть что-то соединить, сколотить или выправить, но ничего не получается».

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      Маргарита Пименова
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