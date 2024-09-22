Байден заявил о попытках США предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке

Байден: США делают все возможное для предотвращения войны на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты Америки будут делать все возможное, чтобы предотвратить перерастание конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну. Об этом заявил президент США Джо Байден, его цитирует ТАСС.

Американский лидер также выразил беспокойство из-за роста напряженности в регионе. «Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить разрастание войны. И мы продолжаем этого настойчиво добиваться», — подчеркнул Байден.

До этого официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что власти США не поддерживают и осуждают военные операции Израиля в секторе Газа и Ливане. Она также отметила, что США выступают против действий, которые могут помешать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика США на Ближнем Востоке в очередной раз провалилась. По ее словам, американские чиновники хаотично ездят по странам региона, пытаясь «хоть что-то соединить, сколотить или выправить, но ничего не получается».