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19:04, 24 сентября 2024Экономика

Дачникам назвали способ спасти урожай от заморозков

Депутат Чаплин: полив растений перед заморозками поможет спасти урожай

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Первые заморозки в сентябре и октябре могут навредить урожаю. Способы спасти растения от холода назвал российским дачникам депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишут «Известия».

Проще всего защитить растения от морозов, укрыв их. Для этого подойдут агроволокно или агротекстиль — эти нетканые материалы хорошо пропускают воду и воздух, защищая при этом растения от низких температур, рассказал парламентарий. Создать дополнительный слой защиты почвы от перепадов температур можно при помощи мульчи. «В качестве мульчи можно использовать органические материалы, такие как солома, листья, торф или опилки», — пояснил Чаплин.

Неочевидный способ уберечь растения — это полив перед заморозками. «Влажная почва лучше удерживает тепло, чем сухая. Поливайте растения рано утром или в середине дня, чтобы дать воде возможность впитаться перед наступлением ночного охлаждения», — посоветовал депутат. Перед сильными заморозками урожай лучше собрать, даже если он не созрел, заключил Чаплин.

Ранее преждевременное укрытие растений от заморозков назвали ошибкой. По словам специалистов, если закутать посадки раньше времени, они не почувствуют перепад температур и не начнут вырабатывать подготавливающие к зиме вещества. Укрывать растения лучше после того, как они переживут как минимум три периода заморозков.

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      Нина Ташевская
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