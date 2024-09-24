Депутат Госдумы раскритиковал выставленный в музее портрет Басаева и пожалел об этом

Депутат ГД Матвеев: России не по пути с теми, кто героизирует Басаева

Депутат Госдумы Михаил Матвеев раскритиковал выставленный в музее портрет террориста Шамиля Басаева. На следующий день парламентарий опубликовал пост в Telegram, в котором выразил сожаление из-за своей несдержанности.

Перед этим пользователи сети обратили внимание на появление в Государственном музее Абхазии портрета Басаева с пометкой «Герой Абхазии». При этом таблица на здании музея гласит, что он был восстановлен за счет России.

На этот счет «многие высказали свои эмоции, к сожалению, не сдержался и я», написал Матвеев. Он заявил о недопустимости распространять «выводы из-за какой-то картинки» на весь абхазский народ.

Политик не уточнил, о каком именно высказывании сожалеет. В его Telegram-канале каких-либо комментариев в связи с обозначенными событиями не приводится. Между тем, издание «Блокнот» в заметке о портрете Басаева привело цитату Матвеева. В ней депутат предлагает задуматься над вопросом «возвращения» Абхазии Грузии.

Шамиль Басаев в 1992-м году участвовал в боевых действиях против грузинских войск на стороне Абхазии. Позже участники «абхазского батальона» Басаева принимали активное участие в борьбе с федеральными войсками на территории Чечни.

В августе президент России Владимир Путин впервые с 2008-го года приехал в Беслан, где в 2004-м году произошел один из крупнейших терактов в истории России. Захват школы был организован Басаевым.