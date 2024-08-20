Путин впервые с 2008 года приехал в Беслан. Что он рассказал семьям жертв теракта?

Президент России Путин провел встречу с «Матерями Беслана»

Президент России Владимир Путин впервые с 2008 года приехал в Беслан и посетил школу №1, в спортзале которой 20 лет назад террористы удерживали более 1,2 тысячи заложников.

Вместе с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло и полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрием Чайкой российский лидер отправился на мемориальное кладбище «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 жертв теракта. Там глава государства возложил цветы к «Древу скорби», перекрестился и преклонил колени. Также президент поклонился перед памятником бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», штурмовавшим учебное заведение.

Помимо этого, Путин посетил здание школы, где произошла трагедия. В бывшем спортивном зале учебного заведения, где ныне установлен мемориальный деревянный крест, он возложил букет темно-красных роз и зажег свечу в память о жертвах теракта.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости / kremlin.ru

Путин встретился с матерями жертв теракта

В канун годовщины трагедии президент встретился с представительницами ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана». Глава государства узнал у них о том, какие, на их взгляд, меры необходимо дополнительно предпринять для поддержки города и людей, которые в нем проживают. Президент подчеркнул, что теракт останется «незаживающей раной» в исторической памяти России.

Ужасный террористический акт, который унес жизни 334 человек, из них 136 детей. Трудно себе это даже представить. (...) Для тех, кто пострадал, для вас, для ваших семей, для тех, кто потерял самое дорогое, что есть у человека — дети, — это будет раной, кровоточащей всю жизнь. И поэтому я прежде всего хочу выразить еще раз соболезнования Владимир Путин президент России

После беседы с женщинами российский лидер поручил Меняйло держать на контроле уголовное дело по теракту в школе №1 и обобщить озабоченности матерей по расследованию террористического акта, чтобы он мог дать соответствующие указания прокуратуре и следствию.

Президент раскрыл новые подробности о теракте в Беслане

По словам главы государства, боевики, захватившие школу, получали поддержку из-за границы. Оттуда, указал Путин, им поступала политическая, финансовая, информационная, военная и морально-нравственная помощь.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости / kremlin.ru

«Когда я говорю о морально-нравственной стороне, то у этих людей, конечно, нет никакой ни морали, ни нравственности — да и мы наблюдаем это сейчас, по-моему, в реальной текущей жизни, со стороны видим, что они сами там творят», — сказал президент.

Путин отметил, что такие люди ценят только собственные интересы. «Мы вроде бы об этом знаем уже десятилетиями и веками, но привыкнуть к этому невозможно», — добавил глава государства.

Боевики захватили школу в Беслане в 2004 году

Утром 1 сентября 2004 года боевики захватили среднюю общеобразовательную школу №1 Беслана. Это произошло во время праздничной линейки: к школьному зданию подъехал укрытый тентом грузовик, в котором находились 32 террориста во главе с Русланом Хучбаровым.

Открыв огонь поверх голов, террористы сгоняли всех, кто был во дворе, в здание школы — сбежать в тот момент смогли немногие. Всего в заложниках оказались 1128 человек, большинство — дети (в том числе дошкольного возраста). Почти три дня террористы удерживали их в заминированном здании школы.

Для спасения заложников в Беслан направились подразделения Центра специального назначения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, а район проведения спецоперации заблокировали подразделения внутренних войск МВД России.

3 сентября в ходе штурма большинство заложников были освобождены. Не выжили 334 человека, в том числе 186 детей в возрасте от года до 17 лет. Кроме того, штурм стал роковым для десяти бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России, двух сотрудников «Центроспаса» МЧС и жителя Беслана, спасавшего заложников. Большинство бойцов спецназа пали от пуль террористов, прикрывая собой детей. Ранения в результате событий в школе Беслана получили 810 человек.

Потерпевшими по делу о теракте в Беслане признали 1315 человек. Уголовное дело по факту произошедшего возбудили по нескольким статьям УК РФ, в том числе 205 («Теракт») и 206 («Захват заложника»).

26 мая 2006 года Верховный суд Северной Осетии приговорил единственного выжившего террориста Нурпаши Кулаева к пожизненному лишению свободы. Главари террористов, которые спланировали атаку на школу — Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, Абу Дзейт (Тауфик-аль-Джедани, он же Абу-Умар-аль-Кувейти) и Магомед Хашиев, — позже были ликвидированы.