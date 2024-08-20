Путин раскрыл новые подробности о теракте в Беслане

Путин: устроившим теракт в Беслане боевикам помогали из-за границы

Боевики, которые в 2004 году захватили школу №1 в Беслане, получали помощь из-за границы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По словам Путина, террористам оказывали всестороннюю помощь: политическую, финансовую, информационную и морально-нравственную. Президент России также заявил, что из-за границы пытались оправдать это преступление.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане, в которой проходили праздничные мероприятия. Штурм произошел 3 сентября. В результате него, по официальным данным, погибли более 300 человек, а 31 террорист был ликвидирован. Путин впервые после трагедии посетил школу №1 в Беслане 20 августа 2024 года.