Путин пообещал покарать творящих преступления в Донбассе неонацистов

Путин: Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов

Россия покарает неонацистов так же, как прежде победила террористов на Кавказе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с матерями Беслана, пишет ТАСС.

По его словам, Россия сейчас борется с неонацистами, творящими преступления в Курской области, Донбассе и Новороссии. Он выразил уверенность в победе над ними, так же как Россия добилась своей цели в борьбе с террористами.

«Тут не может быть сомнений», — отметил глава государства.

Боевики, которые в 2004 году захватили школу №1 в Беслане, получали помощь из-за границы, заявил Путин. По его словам, террористам оказывали всестороннюю помощь: политическую, финансовую, информационную и морально-нравственную. У врагов России за рубежом нет морали, но привыкнуть к этому невозможно, указал он, добавив, что они из-за границы пытались оправдать это преступление.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане, в которой проходили праздничные мероприятия. Штурм был проведен 3 сентября. В результате, по официальным данным, погибло больше 300 людей, а 31 террорист был ликвидирован. Путин впервые после трагедии посетил школу №1 в Беслане 20 августа 2024 года.