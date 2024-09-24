Депутат Рады назвал позором для Запада наличие у России решительных союзников

Депутат Рады Костенко: решительные союзники у России — это позор Запада

Депутат Верховной Рады Украины и секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал позором для Запада наличие у России решительных союзников. Его слова передает Washington Post.

«Как оказалось, у России более решительные союзники. (...) Это позор для Запада», — заявил депутат. По его словам, такими союзниками являются Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Иран.

Ранее глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила об уверенности в том, что народ России одержит победу и обеспечит мир на Украине. «Правительство и народ КНДР выражает полную поддержку армии и народу РФ», — добавила она.