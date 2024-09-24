Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:02, 24 сентября 2024Бывший СССР

Депутат Рады назвал позором для Запада наличие у России решительных союзников

Депутат Рады Костенко: решительные союзники у России — это позор Запада

Фото: Yevhen Kotenko / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины и секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал позором для Запада наличие у России решительных союзников. Его слова передает Washington Post.

«Как оказалось, у России более решительные союзники. (...) Это позор для Запада», — заявил депутат. По его словам, такими союзниками являются Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Иран.

Ранее глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила об уверенности в том, что народ России одержит победу и обеспечит мир на Украине. «Правительство и народ КНДР выражает полную поддержку армии и народу РФ», — добавила она.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказали позицию по Крымскому мосту

      Израиль нанес удары по десяткам целей «Хезболлы» в Ливане

      В России отреагировали на слова Зеленского о решающих месяцах конфликта

      В Кремле высказались о позиции Ирана по конфликту на Украине

      Осколки упали на российский город после работы систем ПВО

      В Кремле высказались о возможных ударах оружием Запада вглубь России

      В России объяснили решение Шольца по ударам ВСУ вглубь страны

      Россиян призвали покинуть одну страну на Ближнем Востоке из-за ракетных ударов

      Абрамович прокомментировал продажу музея «Гараж»

      США сочли неубедительными аргументы Украины для снятия ограничений на удары по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше