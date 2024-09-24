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21:04, 24 сентября 2024Бывший СССР

Депутат-защитник УПЦ прокомментировал задержание в Великобритании

Депутат Рады Дмитрук: задержание в Великобритании носит политический характер

Фото: Unsplash

Задержание защищавшего каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ МП) депутата Верховной Рады Украины Артема Дмитрука в Великобритании носит политический характер. Об этом сам Дмитрук заявил в интервью The Independent.

Дмитрук прокомментировал задержание в Великобритании по запросу правительства Украины об экстрадиции. Политик сообщил, что правительство Великобритании обеспечивало ему безопасность с момента его побега из страны в августе.

«Против меня идет политическое преследование за мои политические взгляды и поддержку УПЦ», — заявил депутат. Он подчеркнул, что принятие закона о запрете УПЦ противоречит интересам избравших его граждан.

Вечером 24 сентября стало известно о задержании Дмитрука в Лондоне. Как сообщалось, правоохранительные органы запросили меру пресечения в виде взятия под стражу.

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      Юрий Леонов
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