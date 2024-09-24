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19:50, 24 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о задержании в Лондоне покинувшего Украину депутата

«Страна.ua»: депутата Рады Дмитрука задержали в Лондоне

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Покинувшего Украину и обвиняющего ее власти в попытках покушения на себя депутата Верховной Рады Артема Дмитрука задержали в Лондоне. Об этом, ссылаясь на окружение нардепа, сообщило издание «Страна.ua».

«Идет суд по экстрадиции, просят меру пресечения в виде взятия под стражу», — пишет издание. Как отмечается, незадолго до этого Дмитрук заявлял о том, что против него и его семьи идет политическое преследование.

Ранее стало известно, что Украина обратилась к нескольким странам с запросом задержать и выдать народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя. Тогда имя парламентария не называлось, но речь, предположительно, шла о Дмитруке, который известен своей защитой канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Сам Дмитрук заявлял, что Служба безопасности Украины в марте 2022 года дважды пыталась его физически устранить. Как утверждает политик, покушения связаны с инцидентами в отношении участника переговоров с Россией Дениса Киреева и «других публичных личностей, которых ликвидировали, похищали».

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      Валентин Карант
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