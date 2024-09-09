Украина направила запросы в несколько стран с требованием выдать сбежавшего депутата

Украина обратилась к нескольким странам с запросом задержать и выдать народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя. Об этом говорится в Telegram-канале офиса Генпрокурора Украины.
Имя парламентария не называется, но скорее всего речь идет об Артеме Дмитруке, который защищал интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), отмечает издание «Страна».
Помимо этого, в учеты Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации Красного оповещения по указанному депутату.
По данным «Украинской правды», Дмитрук незаконно покинул Украину 24 августа. После этого его объявили в розыск. В качестве основания в Государственном бюро расследований называли нападение на представителя правоохранительных органов в Одессе.