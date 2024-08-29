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12:59, 29 августа 2024Бывший СССР

На Украине объявили в розыск народного депутата из-за нападений на людей

«Зеркало недели»: на Украине в розыск объявили депутата Рады Дмитрука

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине объявили в розыск депутата Верховной рады Артема Дмитрука, который защищал интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) страны в Telegram.

«В Киеве у депутата возник спор с одним из граждан, во время которого он нанес мужчине несколько ударов, в том числе в голову. Согласно выводу эксперта, потерпевшему были нанесены телесные повреждения средней тяжести», — приводит слова ведомства издание.

Также сообщается о нападении депутата на представителя правоохранительных органов в Одессе. Эти два эпизода являются основанием для розыска.

Дмитрук покинул Украину 24 августа. После пересечения границы с Молдавией он отправился в Италию.

Ранее Интрепол объявил в розыск бывшего генерала СБУ Андрея Наумова. Он обвиняется в мошенничестве на сумму около семи миллионов рублей.

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      Алевтина Запольская
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