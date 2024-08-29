На Украине объявили в розыск народного депутата из-за нападений на людей

«Зеркало недели»: на Украине в розыск объявили депутата Рады Дмитрука

На Украине объявили в розыск депутата Верховной рады Артема Дмитрука, который защищал интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) страны в Telegram.

«В Киеве у депутата возник спор с одним из граждан, во время которого он нанес мужчине несколько ударов, в том числе в голову. Согласно выводу эксперта, потерпевшему были нанесены телесные повреждения средней тяжести», — приводит слова ведомства издание.

Также сообщается о нападении депутата на представителя правоохранительных органов в Одессе. Эти два эпизода являются основанием для розыска.

Дмитрук покинул Украину 24 августа. После пересечения границы с Молдавией он отправился в Италию.

Ранее Интрепол объявил в розыск бывшего генерала СБУ Андрея Наумова. Он обвиняется в мошенничестве на сумму около семи миллионов рублей.