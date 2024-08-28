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12:08, 28 августа 2024Бывший СССР

Интерпол объявил в розыск генерала СБУ

«Зеркало недели»: Интерпол объявил в розыск бывшего генерала СБУ Наумова

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Интрепол объявил в розыск бывшего генерала СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Бывший чиновник подозревается в мошенничестве на сумму более 3,2 миллиона гривен (7 миллионов рублей по курсу на 28 августа) во время пребывания в руководящей государственной должности в период с 2019 по 2021 года.

«Экс-генерал СБУ был задержан 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию на транспортном средстве, в котором было 592 тысяч евро, 120 тысяч долларов и два драгоценных камня», — сообщает издание.

Суд Республики Сербия отказал Украине в экстрадиции Наумова , считая, что там уголовное дело против бывшего генерала СБУ может быть обосновано политическими мотивами.

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