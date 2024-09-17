Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:30, 17 сентября 2024Бывший СССР

Покинувший Украину депутат заявил о двух попытках его устранения

Депутат Рады Дмитрук заявил о двух попытках его устранения в марте 2022 года

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Покинувший Украину и обвиняющий ее власти в попытках покушения на себя депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) в марте 2022 года дважды пыталась его физически устранить. Об этом он заявил в интервью изданию «Страна.ua».

Как утверждает политик, покушения связаны со случаями участника переговоров с Россией Дениса Киреева и «других публичных личностей, которых ликвидировали, похищали». Однако в случае Дмитрука «дело окончилось неудачей для СБУ», а одну из этих попыток «просто переквалифицировали в уголовное дело» против него.

Депутат пообещал со временем подробно рассказать об этих эпизодах «с фото- и видеодоказательствами». Пока же он отказывается раскрывать в том числе и страну своего пребывания, поскольку объявлен на Украине в розыск.

Также Артем Дмитрук раскрыл подробности побега с Украины в августе.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что за кампанией против Дмитрука стоит президент страны Владимир Зеленский. По его словам, президент хочет запугать всех, кто выступает против «его диктатуры, которая приобрела форму тирании».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      По всему Ливану внезапно начали взрываться пейджеры, среди раненых — посол Ирана. Израиль подозревают в кибератаке

      Нетаньяху обвинили в санкционировании операции против «Хезболлы»

      Сноуден прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

      Покинувший Украину депутат заявил о двух попытках его устранения

      Аналитик указал на предварительную подготовку взрыва пейджеров в Ливане

      Лукашенко рассказал о планах Литвы инициировать против него дело в МУС

      США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане

      Сын Трампа назвал возможных виновных в покушении на экс-президента

      Инженер затонувшего батискафа Titan сознался, что знал о его проблемах. Какие еще неожиданные факты стали известны?

      Лукашенко уличил оппозицию в попытках создать предмятежную ситуацию в Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше