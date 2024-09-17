Покинувший Украину депутат заявил о двух попытках его устранения

Депутат Рады Дмитрук заявил о двух попытках его устранения в марте 2022 года

Покинувший Украину и обвиняющий ее власти в попытках покушения на себя депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) в марте 2022 года дважды пыталась его физически устранить. Об этом он заявил в интервью изданию «Страна.ua».

Как утверждает политик, покушения связаны со случаями участника переговоров с Россией Дениса Киреева и «других публичных личностей, которых ликвидировали, похищали». Однако в случае Дмитрука «дело окончилось неудачей для СБУ», а одну из этих попыток «просто переквалифицировали в уголовное дело» против него.

Депутат пообещал со временем подробно рассказать об этих эпизодах «с фото- и видеодоказательствами». Пока же он отказывается раскрывать в том числе и страну своего пребывания, поскольку объявлен на Украине в розыск.

Также Артем Дмитрук раскрыл подробности побега с Украины в августе.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что за кампанией против Дмитрука стоит президент страны Владимир Зеленский. По его словам, президент хочет запугать всех, кто выступает против «его диктатуры, которая приобрела форму тирании».