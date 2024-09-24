Депутаты Госдумы от Чечни и Ингушетии обсудили перестрелку у офиса Wildberries

Делимханов и представители Ингушетии обсудили перестрелку у офиса Wildberries

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и представители Ингушетии обсудили перестрелку у офиса Wildberries в центре Москвы. Об их встрече сообщил ЧГТРК «Грозный». Участники мероприятия говорили на родных языках.

Носитель чеченского и ингушского языков, ознакомившись с видеоотчетом по встрече, заявил Telegram-каналу «Осторожно, новости», что стороны обменялись взаимными претензиями.

Так, Делимханов счел подлостью действия ингушей. Он порассуждал об участниках конфликта, охранниках Wildberries, национальность которых «использовали для разжигания национальной розни между вайнахами».

Ингуши же, как утверждает переводчик, объявили на встрече, что не будут участвовать в этом деле. «В обход данному слову “московские ребята”, нанятые депутатом Госдумы из Ингушетии Бекханом Барахоевым, решили устроить засаду на Владислава Бакальчука и его охрану, состоявшую из чеченцев», — отметил собеседник Telegram-канала.

Делимханов подчеркнул, что республикам следует быть в постоянном контакте. Чеченский парламентарий отметил, что коллега Барахоев выразил готовность к разрешению проблемы.

В Чечне журналисты обратили внимание, что республиканские депутаты взяли с собой на встречу по инциденту с Wildberries старейшину с посохом. Собеседник «Осторожно, новости» указал, что конкретного плана действий по урегулированию ситуации не предложил ни один участник переговоров.

До этого стало известно, что защита бойца смешанных единоборств (ММА) из Грозного Умара Чичаева подала жалобу на решение суда о его аресте по уголовному делу о перестрелке около офиса компании Wildberries.

Нападение на головной офис Wildberries в центре Москвы произошло утром 18 сентября. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов.