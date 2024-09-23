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18:19, 23 сентября 2024Силовые структуры

Арестованный за стрельбу у офиса Wildberries боец ММА обжаловал свой арест

Защита бойца ММА из Грозного Чичаева обжаловала его арест по делу о перестрелке

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Защита бойца смешанных единоборств (ММА) из Грозного Умара Чичаева подала жалобу на решение суда о его аресте по уголовному делу о перестрелке около офиса компании Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости.

Басманный суд Москвы, который 20 сентября избрал меру пресечения спортсмену, зарегистрировал апелляционную жалобу, поданную его адвокатом.

Мосгорсуд, который будет проверять законность решения нижестоящей инстанции, должен назначить дату рассмотрения жалобы.

На заседании по избранию меры пресечения выяснилось, что Чичаев проходит службу в должности замкомандира подразделения ОМОН Чечни.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов.

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      Любовь Ширижик
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