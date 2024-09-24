Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:00, 24 сентября 2024Бывший СССР

Десантники ВСУ в ДНР начали самовольно покидать позиции

РИА Новости: десантники 81-й бригады ВСУ стали самовольно покидать позиции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Десантники 81-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали самовольно покидать свои позиции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в силовых структурах.

«Военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ начали самостоятельно покидать свои позиции в оккупированной части ДНР в связи с наплевательским отношением к ним со стороны командиров», — сообщил собеседник агентства.

Среди причин подобного решения называются недостаток боеприпасов и стрелкового оружия, недостаток продуктов питания и длительное отсутствие ротаций.

Ранее стало известно, что среди бойцов ВСУ в Курской области нарастает волна дезертирства. По словам собеседника РИА Новости, в нескольких спецподразделениях украинской армии на курском направлении военнослужащие отказались выполнять приказы.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «11 лет — непозволительная роскошь». Помощник Путина выступил за сокращение времени обучения в школах и вузах

      Эксперт предсказал будущее ставок по рыночной ипотеке

      ВСУ атаковали город и село в российском регионе

      «Талибан» запретил мужчинам носить джинсы и модные стрижки

      Бортпроводник подал в суд на авиакомпанию из-за бутерброда

      WhatsApp анонсировал помогающую сэкономить время функцию

      iPhone китаянки удалось разблокировать спустя 10 лет

      Дачникам назвали способ спасти урожай от заморозков

      В Абхазии отказались снимать портрет Басаева после закрытия выставки

      Десантники ВСУ в ДНР начали самовольно покидать позиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше