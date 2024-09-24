РИА Новости: десантники 81-й бригады ВСУ стали самовольно покидать позиции

Десантники 81-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали самовольно покидать свои позиции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в силовых структурах.

«Военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ начали самостоятельно покидать свои позиции в оккупированной части ДНР в связи с наплевательским отношением к ним со стороны командиров», — сообщил собеседник агентства.

Среди причин подобного решения называются недостаток боеприпасов и стрелкового оружия, недостаток продуктов питания и длительное отсутствие ротаций.

Ранее стало известно, что среди бойцов ВСУ в Курской области нарастает волна дезертирства. По словам собеседника РИА Новости, в нескольких спецподразделениях украинской армии на курском направлении военнослужащие отказались выполнять приказы.