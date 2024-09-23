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13:55, 23 сентября 2024Россия

Стало известно о растущей волне дезертирства среди бойцов ВСУ на курском направлении

В спецподразделениях ВСУ на курском направлении нарастает волна дезертирства

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области нарастает волна дезертирства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, в нескольких спецподразделениях украинской армии на курском направлении военнослужащие отказались выполнять приказы.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов также заявил, что на фоне больших потерь в Курской области бойцы ВСУ находятся в замешательстве и самовольно покидают линию боевого соприкосновения, отказываясь выполнять приказы.

В начале августа ВСУ вторглись в Курскую область. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего украинские военные прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 23 сентября, Киев потерял на курском направлении до 16,4 тысячи военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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