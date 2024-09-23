Командир «Ахмата» заявил о самовольно покидающих позиции в Курской области бойцах ВСУ

Алаудинов заявил, что бойцы ВСУ самовольно покидают позиции в Курской области

На фоне больших потерь в Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в замешательстве и самовольно покидают позиции. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его словам, украинские военные долгое время пытались «продавиться» в регионе. Сейчас же российские военнослужащие отмечают попытки ВСУ «закопаться» на большей части периметра из-за больших потерь. «За счет этого он находится, я считаю, в некотором замешательстве, потому что мы фиксируем, что группы украинских бойцов отказываются выполнять приказ, где-то они покидают самовольно линию боевого соприкосновения, покидают позиции», — сказал Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что командование ВСУ отчетливо понимает неспособность прорваться к Курской атомной электростанции. При этом он подчеркнул, что Украина все еще предпринимает такие попытки, но терпит неудачу. Алаудинов подчеркнул, что Российская армия возвела в Курской области серьезную эшелонированную оборону.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 22 сентября, Киев потерял на курском направлении более 16 тысяч военнослужащих.