Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ неспособны прорваться к Курской АЭС

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отчетливо понимает, что армия неспособна прорваться к Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом агентству РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, ВСУ все еще предпринимают попытки прорваться к АЭС, однако все они терпят неудачу. Он подчеркнул, что Российская армия уже возвела серьезную эшелонированную оборону в Курской области.

«Они уже сегодня осознают, что как бы они ни хотели, у них нет такого ресурса, чтоб действительно продавиться к Курской АЭС. Они прекрасно понимают, что выполнить задачу максимум, которая когда-то перед ними ставилась — блицкриг, — у них не получится», — сказал Алаудинов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что опубликованные украинскими источниками кадры с запечатленной на ней Курской АЭС свидетельствуют о том, что Украина не отказалась от планов нанести удар по объекту. Дипломат подчеркнула, что Киев перешел от «националистической повестки и националистической диктатуры» к «прямой террористической деятельности».