Захарова рассказала о планах Киева атаковать Курскую АЭС

Захарова: Киев не отказался от планов нанести удар по Курской АЭС

Опубликованные украинскими источниками кадры с запечатленной на ней Курской атомной электростанцией (АЭС) свидетельствуют, что Киев не отказался от планов нанести удар по объекту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Судя по опубликованным на украинских ресурсах фотографиям, это фотографии Курской АЭС, сделаны они с расстояния в несколько километров с разведывательного дрона ВСУ, в Киеве не отказались от идеи нанесения удара по этому объекту гражданской инфраструктуры», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что это свидетельствует об «отсутствии малейшей привязки к демократичности, законности, легальности» у украинских властей. По ее словам, Киев перешел от «националистической повестки и националистической диктатуры» к «прямой террористической деятельности».

Захарова также подчеркнула, что за преступлениями властей Украины стоят США и, в первую очередь, Великобритания.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что вербовка Киевом боевиков в Идлибе для атак на объекты в Сирии показывает, что украинский террористический спрут разрастается. Она также отметила, что Киев пускает в расход не только своих солдат, но и иностранных наемников.