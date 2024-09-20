В МИД заявили о разрастании украинского террористического спрута

Захарова: украинский террористический спрут разрастается

Вербовка Киевом боевиков в Идлибе для атак на объекты в Сирии показывает, что украинский террористический спрут разрастается. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Украинский террористический спрут разрастается, он пускает в ход не только своих солдат, но и иностранных наемников. Жизни людей, совершающих террористические акты, — [нас] не очень то беспокоят», — сказала она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Сирии присутствуют украинские эмиссары, которые вербуют боевиков из группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (признана террористической организацией в России и запрещена). По словам главы внешнеполитического ведомства, вербовка террористов проводится Киевом для задействования «в новых своих планируемых гнусных операциях».

Впоследствии стало известно, что в Идлиб прибыли 250 инструкторов Вооруженных сил Украины для обучения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Сообщалось, что украинские военные обучают террористов производству дронов и их модернизации.