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04:48, 17 сентября 2024Мир

Украинские инструкторы прибыли в Сирию для обучения террористов

В сирийский Идлиб прибыли 250 инструкторов ВСУ для обучения производству дронов

Фото: Can Erok / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В сирийскую провинцию Идлиб прибыли 250 инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для обучения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией в России и запрещена) производству беспилотников. Об этом источник в Сирии сообщил агентству РИА Новости.

«Есть подтвержденные данные, что численность украинских инструкторов, которые уже прибыли в Идлиб, достигла 250 человек. Их распределили по производственным объектам в городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур», — рассказал он.

Источник отметил, что эксперты ВСУ обучают террористов производству дронов и их модернизации. Он также подчеркнул, что взамен на эту помощь и партию беспилотников Киев потребовал от «Хайят Тахрир аш-Шам» отряд боевиков.

Ранее турецкая газета Aydınlık опубликовала фото, на котором украинцы ведут переговоры в Сирии с террористами из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Утверждается, что стороны вели переговоры на предмет освобождения из местных тюрем грузинских и чеченских боевиков с целью их дальнейшей переправки на Украину.

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      Артём Верейкин
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