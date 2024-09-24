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08:29, 24 сентября 2024Силовые структуры

Деятельность украинского «Фонда 24.02» признали в России нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинского «Фонда 24.02»

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность украинской неправительственной организации (НПО) «Фонд 24.02». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фонд был создан в апреле 2023 года в Киеве для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). а также объединения «покинувших страну лжепатриотов и русофобов».

Уточняется, то фонд сотрудничает с «Легионом «Свобода России» и «Айдаром» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России) и оказывает им военную и гуманитарную помощь. Помимо этого, мероприятия НПО носят антироссийскую направленность, на них призывают к объединению тех, кто разделяет экстремистские взгляды.

Ранее сообщалось, что Минюст России внес «Фонд Клуни за справедливость» в реестр нежелательных организаций в России.

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      Илона Палей
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