«Фонд Клуни за справедливость» внесли в реестр нежелательных организаций

Минюст России внес «Фонд Клуни за справедливость» в реестр нежелательных НПО

Министерство юстиции России внесло в реестр нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций (НПО) американский «Фонд Клуни за справедливость». Об этом сообщили в ведомстве.

В перечень также включили немецкую НПО «Депутаты мирной России».

19 августа «Фонд Клуни за справедливость» признала нежелательным Генпрокуратура России.

Материалы по теме: В фонде Клуни пообещали добиваться ареста российских журналистов в Европе

Эту организацию в 2016 году основал актер Джордж Клуни и его жена Амаль, которая является юристом в области международного права. На сайте Фонда сказано, что его цель — создать мир, в котором права человека защищены и никто не стоит выше закона. Там также сообщается, что сотрудники организации оказывают бесплатную юридическую поддержку жертвам нарушения прав человека более чем в 40 странах.