В России признали нежелательным «Фонд Клуни за справедливость»

Генпрокуратура России признала нежелательным «Фонд Клуни за справедливость»

Генпрокуратура России признала нежелательной американскую организацию «Фонд Клуни за справедливость». Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что Фонд проводит работу, направленную на дискредитацию России. Среди прочего там выступают за уголовное преследование высшего руководства России и тиражируют негативные оценки российского законодательства об иностранных агентах и неправительственных организациях.

Эту организацию в 2016 году в Нью-Йорке основал актер Джордж Клуни и его жена Амаль, которая является юристом в области международного права. На сайте Фонда сказано, что его цель — создать мир, в котором права человека защищены и никто не стоит выше закона. Там также сообщается, что сотрудники организации оказывают бесплатную юридическую поддержку жертвам нарушений прав человека в более чем 40 странах по всему миру.

31 мая сотрудница «Фонда Клуни за справедливость» заявила, что организация будет добиваться ордеров на арест российских журналистов. 3 июня Джордж Клуни опроверг эти слова.